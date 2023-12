null.

Eckernförde (ots) - In der Zeit vom 15.12.2023, 20.00 Uhr, bis zum 16.12.2023, 07.35 Uhr, kam es in dem Eckernförder Wohngebiet "Borbyer Hufe" zu einem Diebstahl eines vor einem dortigen Grundstück zum Parken abgestellten Fahrzeuges.



Bei dem entwendeten Personenkraftwagen handelt es sich um eine grau lackierte und ca. 8,5 jährige Mercedes-Benz S-Klasse Limousine mit dem amtlichen Kennzeichen KI-F 21.



Äußerlich befindet sich auf der Beifahrerseite ein leichter Lackschaden am vorderen rechten Kotflügel.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise, falls das Fahrzeug aufgefallen sein sollte.



Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistelle Eckernförde oder an das Polizeirevier Eckernförde unter den Rufnummern 04351/ 89212-650 oder 04351/ 908-0.



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen