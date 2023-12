Am 18.12.2023 gegen 23.05 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Flensburger Straße in Rendsburg ein Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses und rief die Feuerwehr.

Rendsburg (ots) - Das Feuer war in einem Kellerverschlag des Gemeinschaftskellers ausgebrochen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Mehrfamilienhauses konnte von der Feuerwehr verhindert werden.



Im brandbetroffenen Kellerverschlag befand sich diverser Unrat, der in Brand geraten war. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.



Während die Feuerwehr Rendsburg das Feuer noch löschte, kam es zu einem weiteren Brand im Kampenweg in Rendsburg, ca. 300 Meter von ersten Brandort entfernt. Im Kampenweg brannte gegen 00.20 Uhr ein Müllcontainer, auch dieser konnte schnell abgelöscht werden.



Die Polizei in Rendsburg sucht nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer kann zur Brandentstehung etwas sagen, wem sind in Brandortnähe verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.



