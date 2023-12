Am 19.12.2023 gegen 08.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Theodor-Storm-Straße / Im Kloster zwischen einem Ford Mondeo und einem Fußgänger, der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt.

Hanerau-Hademarschen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Die 61 jährige Fahrerin des blauen Ford Mondeo befuhr die Holstenstraße in Richtung Kaiserstraße und querte die Kreuzung Theodor-Storm-Straße / Im Kloster.



Ein 67 jähriger Fußgänger überquert den Fußgängerüberweg an der Lichtzeichenanlage von der Theodor-Storm-Straße kommend in Richtung Im Kloster. Auf dem Fußgängerüberweg kommt es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger.



Die Polizei in Hanerau-Hademarschen sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Von besonderen Interesse ist, welches Licht die Ampelanlage zum Zeitpunkt des Unfalls geschaltet hatte.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hanerau-Hademarschen unter der Rufnummer 04872-5229930.



