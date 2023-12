Am 09.12.2023 zwischen 15-16 Uhr wurde im Barmsweg in Wasbek, an einem Waldgebiet gelegen, ein 32 jähriger Mann von einem freilaufenden Hund angegriffen und durch Bisse schwer verletzt.

Wasbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Der Mann war mit seiner Frau und zwei Kindern auf einem Spaziergang, als ein schwarzer Hund, vermutlich ein Pitbull / Stafford Terrier plötzlich angelaufen kam und offensichtlich auf die Kinder zulief. Der 32 jährige Mann stellte sich dann schützend vor die Kinder und wurde daraufhin von dem Hund angegriffen.



Der Hund riss den Mann um und biss diesem mehrfach in die Hand und den Unterarm. Nach einigen Minuten ließ der Hund dann von dem Geschädigten ab und lief davon. Ein Hundehalter war die ganze Zeit nicht zu sehen.



Ein Krankenwagen brachte den verletzten Mann anschließend in das UKSH Kiel, dort wurden seine Bisswunden versorgt.



Bei dem freilaufenden Hund handelte es sich um einen schwarzen Hund mit einem kleinen weißen Fleck auf der Brust. Der Hund trug kein Geschirr und kein Halsband.



Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.



Wer kennt im Bereich Wasbek einen solchen Hund? Wem ist ein solcher Hund ggf. auch am 09.12.2023 aufgefallen? Kann jemand sagen, wer einen solchen Hund besitzt, auf den die Beschreibung passt?



Hat vielleicht jemand seinen Hund am 09.12.2023 vermisst und kehrte dieser später nach Hause zurück?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Aukrug unter der Rufnummer 04873-2104950.



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen