Neumünster/Am 23.12.2023 um 22.28 Uhr sollte ein PKW im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Anscharstraße in Neumünster angehalten und kontrolliert werden.

Neumünster (ots) - Die eingesetzten Haltezeichen wurden jedoch ignoriert. Zudem verließ eine Person bei einem kurzen Stopp fluchtartig das Auto. Im Weiteren wurde der Wagen mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet von Neumünster geführt. Dabei wurden rote Ampeln überfahren und ein entgegenkommender Streifenwagen wurde beim Abbiegen fast frontal gerammt, so dass dieser sich gezwungen sah, die Fahrbahn zu verlassen.



Im Zuge der weiteren Flucht wurde auch über Gehwege gefahren. Erst nachdem der Fahrer nach einem erneuten Abbiegen kurz die Kontrolle über den Pkw verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, gelang es, das Fluchtfahrzeug zu überholen und auszubremsen.



Der Fahrer versuchte noch, rechts über den Gehweg vorbeizukommen, rammte dann aber das Dienstfahrzeug. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Ein zweiter Streifenwagen keilte schließlich das Fluchtfahrzeug von hinten ein.



Der Fahrer konnte daraufhin in der Wilhelminenstraße in Neumünster widerstandslos vorläufig festgenommen werden, die Beifahrerin erlitt einen Schock.



Der 17-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und die Kennzeichen an dem Pkw waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Ferner wurde der Konsum von Betäubungsmitteln eingeräumt und beim Fahrer aufgefunden.



Der Fahrer muss sich nun strafrechtlich für seine Verhalten verantworten. Er wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben.



Es entstand ein Gesamtschaden von 17.000EUR.



