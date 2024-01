Die Beamtinnen und Beamte der Polizei Neumünster erlebten eine zwar lebhafte Silvesternacht, aber dennoch einen einigermaßen ruhigen Jahreswechsel.

Neumünster (ots) - Die Regionalleitstelle in Kiel zählte im Erfassungszeitraum (31.12.23, 18 Uhr bis 01.01.24, 6 Uhr) 31 Einsätze (im Vorjahr 49 Einsätze). Überwiegend handelte es sich um kleinere Körperverletzungsgeschichten und um unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörpern, hierdurch entstanden dann auch Brände, die von der Feuerwehr abgelöscht werden mussten.



Auch die Beamten vom Polizeiautobahnrevier Neumünster erlebten eine sehr ruhige Silvesternacht, es kam lediglich zu einem Einsatz in der Nacht auf der Autobahn, die Beamten mussten ein Fundkennzeichen sicherstellen.



Somit kann man auch beim zweiten Silvester nach Corona von einem friedlichen und ruhigen Jahreswechsel in Neumünster sprechen, es kam zu keinen Übergriffen auf Rettungskräfte oder Polizeibeamte,



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen