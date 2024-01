Am 30.12.2023 gegen 07.55 Uhr bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rendsburg einen beschädigten Zaun an der Schule in der Neue Dorfstraße in Büdelsdorf.

Büdelsdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Nach dem Spurenbild vor Ort liegt der Verdacht nahe, das vermutlich ein Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und in den Doppelstabmattenzaun gefahren ist. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.



Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat vor dem 30.12.2023, 07.55Uhr einen Unfall vor der Schule beobachten können, wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen