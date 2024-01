Am 30.12.2023 kam es zwischen 05.15 -05.25 Uhr in der Kappelner Landstraße in Rieseby zu einem Raub zum Nachteil der dortigen Tankstelle, es wurde ein kleinerer vierstelliger Betrag gestohlen, die Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Rieseby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Als die 19 jährige Angestellte der Tankstelle die Tür zur Tankstelle geöffnet hatte, folgten ihr unmittelbar zwei Männer in den Verkaufsraum. Einer der Männer sagte ihr mit lauter Stimmlage, dass sie den Tresor der Tankstelle öffnen solle, da ihr sonst etwas Schlimmes zustoße.



Die Angestellte öffnete den Tresor und die beiden Täter nahmen sich einen vierstellige Geldbetrag aus dem Tresor. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung Sieseby.



Die beiden Männer konnten beschrieben werde : beide männlich, beide vermutlich südeuropäischer Phänotypus, einer schlank der andere etwas kräftiger, beide dunkle Jacken und dunkle Hosen, einer der Männer hatte eine Ikeatüte und einen Regenschirm bei sich, der andere trug nur einen Regenschirm bei sich.



Die Angestellte wurde bei dem Raub nicht verletzt, kam aber vorsorglich wegen eines erlittenen Schocks ins Krankenhaus nach Rendsburg.



Die Kriminalpolizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum die verdächtigen Männer im Bereich Rieseby beobachten, wer kann Hinweise zum Verbleib der Täter geben?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080 oder auch 04351-89212600.



Mit freundlichen Grüßen



Sönke Petersen