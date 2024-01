Osterrönfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht am 31.12.2023 drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit von 01.21 Uhr bis 03.36 Uhr in den Supermarkt in der Kieler Straße in Osterrönfeld ein.

Osterrönfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Dieses Geschäft befindet sich der Ladenzeile mit weiteren Läden.

Dazu verschafften sie sich Zugang über das Dach des Gebäudes.

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde der Geldautomat in dem Supermarkt nicht aufgesprengt.

Der durch die Täter verursachte Schaden konnte indes noch nicht beziffert werden. Über etwaiges Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei Neumünster bitte insbesondere die Anwohnenden in den Straßen Mühlenweg und Bargesch um Mitteilung, ob ihnen in der betreffenden Tatnacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Ebenso werden Personen, die Hinweise zu dem Geschehen in der Nacht geben können, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04321/9080 zu melden.

Des Weiteren wurde am Tatort eine 1-teilige 5 m lange Alu-Leiter vorgefunden, die nicht zum Supermarkt gehört. Die Polizei sucht auch nach dem Eigentümer dieser Leiter.



