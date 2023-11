Am 28.11.2023, gegen 18:25h, kam es zu einer "Beinahekollision" zwischen der NOK-Fähre "Küstrin" und einem Frachtschiff im Bereich des Fähranlegers Nobiskrug.

Rendsburg (ots) - Der Passierabstand soll nur wenige Meter betragen haben.



Das zuständige WSPR Kiel bittet Zeugen, die sich an Bord der NOK-Fähre befunden haben, sich mit dem Wasserschutzpolizeirevier Kiel, telefonisch unter Tel. 0431 / 160 1610 oder per Mail unter fd.kiel.wsprv@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.