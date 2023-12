37154 Northeim, Ostpreußenstraßen, Sonntag, 10.12.2023, 00.26 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



In der Nacht des 2. Advent konnte ein 32-jähriger Northeimer es nicht erwarten nach Hause zu kommen.



Der laut Zeugen stark alkoholisierte 32-jährige Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße versuchte gegen 00.26 Uhr mit seinem Schlüssel die Hauseingangstür des MFH zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang trat er aus bislang unbekannten Gründen den Glaseinsatz der Tür ein.



Auf das Klirren wurden mehrere Bewohner aufmerksam, welche schließlich den Nachbarn in seinem Rausch antrafen und ihn vorsorglich in seine Wohnung begleiteten.



Der verursachte Schaden wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.



Der 32-jährige Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.