Katlenburg-Lindau OT Suterode, Kreisstraße 414, Mittwoch, 07.12.2023, 14.30 Uhr

Northeim (ots) - SUTERODE (Wol) - Frau leicht verletzt.



Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, bei dem sich die Fahrzeugführerin leicht verletzte.



Die 47-jährige Frau aus Bovenden befuhr mit einem Pkw Toyota die Kreisstraße 414 aus Suterode in Richtung Sudheim. Nach einer Rechtskurve verlor sie aufgrund von Nässe die Kontrolle über den Pkw und fuhr nach links in den Straßengraben.



Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht und wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.