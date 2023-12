Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße / Bundesstraße 446, Dienstag, 19.12.2023, 17.00 Uhr

Northeim (ots) - NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Unfallverursacherin verletzt sich leicht.



Am Dienstag gegen 17.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 27-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg (Nordrhein-Westfalen) leicht verletzte.



Die 27-Jährige befuhr mit einem Pkw Mercedes die Lauenförder Straße aus Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode. Nach der Einmündung zur Landstraße 555 fuhr sie einem Pkw VW aus Unachtsamkeit auf und verletzte sich dabei leicht. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.



Der 35-jährige Hardegser Fahrzeugführer des Pkw VW blieb bei dem Unfall unverletzt.



Der Pkw Mercedes musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtsachschaden an den beiden Pkw von geschätzt 21.000 Euro.