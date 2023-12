null.

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode, Obere Dorfstraße, Freitag, 01.12.2023 18.05 Uhr - 20.45 Uhr



NORTHEIM (mil)



Ein 79-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg stellte am Freitag, gegen 18.05 Uhr seinen Pkw an die "Obere Dorfstraße" in Fahrtrichtung Hardegsen ab.



Als er um ca. 20.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigung am linken Außenspiegel seines Pkw fest.



Eine bislang unbekannte Person beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des tatbetroffenen Pkw und entfernte sich anschließend ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführenden geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.