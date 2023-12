37154 Northeim, Von-Menzel-Straße, Mittwoch, 13.12.2023, 23.30 Uhr NORTHEIM (mil) Am Mittwoch kam es in den späten Abendstunden zwischen einem 38-jährigen Northeimer und einem 20-jährigen Mann aus Katlenburg-Lindau zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf der ausgiebigen Streitigkeit beleidigten die Männern sich gegenseitig mit diversen Schimpfwörtern und drohten jeweils dem anderen Schläge an.

Northeim (ots) - Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher nicht geklärt.



Beide Männer müssen sich nun wegen Beleidigung und Bedrohung verantworten.