37176 Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße, Mittwoch, 06.12.2023, 02.37 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



Ein 44-jähriger Mann aus Göttingen wurde in den frühen Morgenstunden des 06.12.2023 einer Verkehrskontrolle in Nörten-Hardenberg unterzogen.



Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten bei dem verantwortlichen Fahrzeugführer Alkoholgeruch auf. Er gab zu, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert zu haben und stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu.

Der 44-jährige Mann war jedoch zu einer ordnungsgemäßen Durchführung nicht in der Lage und versuchte die Maßnahme durch seine Fehlversuche zu verzögern.



Im späteren Verlauf wurde eine Blutentnahme angeordnet und entsprechend durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.



Der 44-jährige Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.