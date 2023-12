37191 Katlenburg-Lindau, OT Berka, Lange Reihe Samstag, 02.12.2023, 13:30 Uhr BERKA(sch) Am Samstagmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache auf einer umzäunten Freifläche in der Langen Reihe in Berka zu einem Brand eines dort abgestellten Baucontainers.

Northeim (ots) - Das Feuer konnte durch die vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte gelöscht werden.



Durch den Brand entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 4000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.