BODENFELDE, (go), JUSTUS-LIEBIG-STRASSE, (AUTOWERKSTATT) Donnerstag, der 14.12.2023, 21:38 Uhr.

Uslar (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der PKW eines 57 jährigen aus Bodenfelde in Brand. Der PKW stand vor dem Gelände einer Autowerkstatt. Die örtliche Feuerwehr war vor Ort. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.