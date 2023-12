Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Dienstag, 19.12.2023, 04.55 Uhr

Northeim (ots) - BAD GANDERSHEIM (Wol) - Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.



Am Montag kam es gegen ca. 04.55 Uhr zu einem Brand in einem Pflegezentrum in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim.



Der Brand ereignete sich im dritten Obergeschoss in einem Bewohnerzimmer.



Die Feuerwehr unterstützte bei der Evakuierung der Personen. Eine 88-jährige Bewohnerin wurde schwer und eine 55-jährige Pflegerin leicht verletzt. Beide kamen nach der Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus.



Die Schadenssumme wird auf 50.000 Euro geschätzt. Es kam lediglich zu Inventar- und keinem Gebäudeschaden. Zu der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen.



Im Gebäude ist die dritte Etage aktuell nicht bewohnbar, wodurch die weiteren brandbetroffenen Personen intern anderweitig untergebracht werden mussten.