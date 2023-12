Tatort: Steinweg 24, 37574 Einbeck OT Greene.

Bad Gandersheim (ots) - Zwischen Montag, dem 25.12.2023, 12:00 Uhr und Mittwoch, dem 27.12.2023, 07:00 Uhr, dringen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über den Hintereingang des dort befindlichen Lebensmittelgeschäfts in dieses ein und entwenden diverse Tabakwaren, ein Mobiltelefon und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 900,- Euro. Anschließend können der oder die Täter unerkannt flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im o.a. Tatzeitraum an der Tatörtlichkeit festgestellt haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem PK Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen. (ros)