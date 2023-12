37154 Northeim, Arentsschildtstraße Oberschule Northeim Freitag, 29.12.2023, 13:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2033 11:00 Uhr NORTHEIM (sch) Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagvormittag kam es an der Oberschule Northeim zu einem Diebstahl eines Briefkastens sowie zu einer Sachbeschädigung an einem weiteren Briefkasten.

Northeim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen an der Gebäudewand der Schule angebrachten Briefkasten.

Zusätzlich wurde ein weiterer Briefkasten, welcher sich an dem Haupteingang der Schule befindet, vermutlich mittels eines Feuerwerkskörpers gänzlich zerstört.



Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe 450 Euro.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.