Dassel (rod) Bislang unbekannte Täter entwendeten vom Betriebsgelände eines Getränkeherstellers in der Theodor-Storm-Straße in Dassel insgesamt 72 Leergutkisten im Wert von über 300 Euro.

Einbeck (ots) - Dazu überstiegen sie im rückwärtigen Bereich des Geländes einen Maschenzaun, nahmen die Kisten von den dort gelagerten Paletten und luden diese in einen PKW.

Die Tat wurde vermutlich in der Nacht vom 25.12. auf den 26.12.2023 begangen.



Personen, die Hinweise zu dem Tatvorgang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel oder in Einbeck zu melden.