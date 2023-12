USLAR, (go), WIESENSTRASSE, (EINKAUFSMARKT), Donnerstag, der 07.12.2023, zwischen 09:45 Uhr und 10:11 Uhr.

Uslar (ots) - Eine bisher unbekannte, weibliche Person, ca. 20-30 Jahre alt, entwendete die Geldbörse einer 70 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Anschließend wurde, mit der sich darin befundenen EC-Karte, Geld an einem Automaten bei der Bank am Wolfhagen abgehoben. Der Gesamtwert des Schadens beträgt ca. 1560 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.