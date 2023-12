USLAR (ke) Mittelstraße, zwischen dem 14.12.2023, 18:00 Uhr und dem 19.12.2023, 17:50 Uhr Bislang unbekannte Täter traten die Wohnungseingangstür ein, zerstörten einiges an Mobiliar, beschmierten die Wände und entwendeten einen Fernseher, ein Smartphone, eine Musikanlage, diverse Kabel und Bargeld.

Uslar (ots) - Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060.