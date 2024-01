(Me)37581 Bad Gandersheim, Subecksweg.

Bad Gandersheim (ots) - Zeit: Samstag, 30 Dezember 2023, in dem kurzem Zeitraum von 16:20 Uhr bis 17.25 Uhr. Am Samstagnachmittag kam es in dem Subecksweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dort wurde von der bisher unbekannten Täterschaft die Räumlichkeiten vom Haus durchwühlt und unter anderem ein Tresor entwendet bzw. aus dem Haus geschafft. Dieser von den Tätern entwendete Tresor wurde nun im Nahbereich im Gebüsch Apfelweg/Fuchswinkel aufgefunden. Anwohner aus dem Bereich Subecksweg/Apfelweg bzw. Fuchswinkel werden gebeten, Hinweise auf verdächtige Personen und auch Fahrzeuge, die sich eventuell auch schon an den Vortagen dort aufgehalten haben, an die Polizeidienststellen in Northeim - Tel. 05551 70050 - bzw. an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim,- Tel. 05382 95390-, zu melden.