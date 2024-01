37581 Bad Gandersheim, Subecksweg, Samstag, 30.12.2023, 16.20 Uhr - 17.25 Uhr NORTHEIM (mil) Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 16.20 Uhr - und 17.25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der o.g.

Northeim (ots) - Straße.

Hierbei wurde die Terassentür des Wintergartens aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten des Hauses nach möglichen Diebesgut durchwühlt.



Entwendet wurde ein Tresor in dem sich Bargeld, Dokumente, Fahrzeugunterlagen sowie Schmuck befand.



Der Geschädigten Familie entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000,00 Euro.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.