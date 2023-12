null.

Northeim (ots) - 37574 Einbeck, Domeierstraße,



Freitag, 15.12.2023, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr



NORTHEIM (schu) - Unbekannte Täter gelangten in Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Domeierstraße und entwendeten einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck.



Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden von ca. 1.800,- EUR.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die verdächtige Umstände und/oder Personen im tatkritischen Zeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 055561-31310 oder der Polizei Northeim unter 05551-70050 zu melden.