37191 Katlenburg-Lindau, Breslauer Straße, Donnerstag, 30.11.2023, 01.08 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



Eine bislang unbekannte Person betrat am Donnerstag, den 30.11.2023, um 01.08 Uhr das Grundstück eines 34-jährigen Mannes aus Katlenburg-Lindau.



Der 34-jährige Geschädigte konnte mit Hilfe einer auf seinem Grundstück installierten Videoüberwachung die unbekannte Person aufzeichnen. Darauf sei zu erkennen, wie die Person ein unverschlossenes Damenrad von dem Grundstück entwendete und in Richtung Ortsmitte fuhr.



Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein älteres Damenrad in der Farbe grün. Der Wert wird auf rund 50,00 Euro geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum o.g. Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.