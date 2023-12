37574 Einbeck OT Kreiensen, Wilhelmstraße

Bad Gandersheim (ots) - Freitag, 29.12.2023, 18:45 Uhr



(th) Kreiensen - Fahren unter Wirkung berauschender Mittel.



Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, befährt ein 42-jähriger Holzmindener die Wilhelmstraße in Kreiensen. Bei einer anschließenden allgemeinen Verkehrskontrolle werden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, welche Hinweise auf den vorherigen Konsum berauschender Mittel erbringen konnten. Ein anschließender Urintest reagiert positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.



Nur wenige Stunden später, gegen 20:40 Uhr, geriet der Holzmindener ein weiteres Mal in eine Verkehrskontrolle. Auch hier konnten Hinweise auf eine Beeinflussung erlangt werden, sodass eine zweite Blutentnahme angeordnet und ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.