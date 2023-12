Uslar, OT Wiensen, Kreisstraße 449 Abzw. Grüner Weg, Donnerstag, 21.12.2023, 07.10 Uhr

Northeim (ots) - WIENSEN (Wol) - Zeugen gesucht.



Am Donnerstag befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Wesertal (Hessen) mit einem Kleinkraftrad die Kreisstraße 446, bemerkte hinter sich Blaulicht und hielt in der nächsten Straße (Grüner Weg) an.



Aus einem dunklen zivilen Pkw mit Blaulicht auf dem Dach stiegen zwei Männer in blauer Polizeiuniform aus und forderten den Jugendlichen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1, den Führerschein und den Rucksack auszuhändigen. Der Rucksack wurde zudem durchsucht und bei der Durchsuchung beschädigt.



Trotz mehrfacher Aufforderung händigten die beiden Männer keinen Dienstausweis aus und beendeten nach Rückgabe der Dokumente und des Rucksacks die Kontrolle.



Anschließend entfernten sich die Männer im Pkw von der Örtlichkeit in Richtung Bondenfelde. Die Personen und der Pkw konnten durch die Polizei Uslar nicht angetroffen werden.



Interne Recherchen ergaben, dass weder durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Northeim noch durch angrenzende Dienststellen (benachbarte Dienststellen aus Hessen wurden ebenfalls angefragt) eine Kontrolle durchgeführt wurde.



Aufgrund dessen hat die Polizei Uslar die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.



Beschreibung der Männer:



2x männlich, ca. 170/180 cm, ca. 40-50 Jahre alt, normale Statur, blaue Polizeiuniform (ohne Namensschilder), polizeiliche Schirmmütze und Gummihandschuhe.



Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Uslar unter 05571 80060.