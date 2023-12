Moringen, Kleingartenweg, Donnerstag, 21.12.2023, 23.00 Uhr MORINGEN (Wol) - Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Northeim (ots) - Aus bisher unbekannter Ursache kam am Donnerstag gegen 23.00 Uhr es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße "Kleingartenweg" in Moringen.



Ein 31-jähriger Mann aus Dassel bemerkte als Verkehrsteilnehmer den Brand und wählte den Notruf.



Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Moringen und Fredelsloh gelöscht werden.



Der Schaden der Doppelparzelle des 37-jährigen Göttingers wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.