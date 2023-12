37154 Northeim, Nordhäuser Weg 3

Northeim (ots) - Samstag, 02.12.2023, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr



NORTHEIM (sch)



Ein bislang unbekannter Täter entwendet unbemerkt, während des Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft, die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche einer 82-jährigen Geschädigten.



Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 350 Euro.



Zeugen, die die Tat beobachtet und/oder verdächtige Personen im fraglichen Tatzeitraum festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Northeim insbesondere beim Einkauf in Geschäften oder auf Märkten vor Taschendiebstählen.

Wir empfehlen:



- Tragen Sie Wertgegenstände eng am Körper und in möglichst

verschließbaren Taschen.



- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum

Körper oder vor dem Bauch.



- Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper.



- Halten Sie möglichst Körperkontakt zu Ihren Wertgegenständen.



- Lassen Sie niemals Ihre Tasche samt Wertgegenständen im

Einkaufswagen hängen.



- Behalten Sie auch beim Beladen des Pkw Ihre Wertsachen im Auge.



Sollten Ihnen Bankkarten abhandengekommen sein, rät die Polizei die Karten unverzüglich unter dem bundesweiten Sperrnotruf 116 116 sperren zu lassen. Anschließend sollte eine Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstattet werden.