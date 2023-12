37176 Nörten-Hardenberg, Schlossblick, Sonntag, 10.12.2023, 00.43 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



Eine bislang unbekannte Person betrat am Sonntag gegen 00.43 Uhr das nicht umfriedete Grundstück eines 70-jährigen Mannes aus Nörten-Hardenberg und versuchte mittels unbekannten Hebelwerkzeuges die Tür der vor Ort befindlichen Gartenlaube aufzubrechen.



Der 70-jährige Geschädigte bemerkte den Einbruchsversuch und verließ schließlich sein Haus in Richtung Gartenbereich, um den wahrgenommenen Geräuschen nachzugehen.



Die bislang unbekannte Person wurde auf den Geschädigten aufmerksam und ergriff umgehend die Flucht.



Zur Erlangung von Diebesgut kam es nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700,00 Euro geschätzt.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem oben genannten Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.