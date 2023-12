Einbeck (Kr.) 22.12.2023; 16:58 Uhr - 17:02 Uhr Am Freitagnachmittag, den 22.12.2023, fiel der Kassiererin eines Getränkemarktes in der Hansestraße eine Frau auf, die sich im Geschäft sehr auffällig verhielt. Bei einer anschließenden Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte man erkennen, wie die Kundin mehrere Getränkedosen in einen mitgeführten Rucksack steckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Getränke im Wert von 16,- Euro zu bezahlen. Die Diebin konnte im Nachgang eindeutig von der Kassiererin identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um eine 34jährige Frau aus Salzderhelden. Die Polizei hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

