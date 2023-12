37154 Northeim/ OT Bühle, Bühlstraße, Dienstag, 12.12.2023 10.20 Uhr NORTHEIM (mil) Am Dienstagvormittag wurde der Polizei eine Verunreinigung in einem Bach in Bühle gemeldet.

Northeim (ots) - Neben der Freiwilligen Feuerwehr Northeim waren auch umliegende Feuerwehren im Einsatz.



Bei der Entnahme einer Wasserprobe konnte festgestellt werden, dass es sich um eine Verunreinigung durch Öl handelt.



Eine Schadenssumme kann nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Northeim aufgenommen.