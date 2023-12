Dassel / OT Relliehausen (rod)

Einbeck (ots) - Am Dienstag, 19.12.2023, kam es gegen 00.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße in Relliehausen.

Die Bewohner konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dassel und Sievershausen zwar evakuiert werden, zwei Bewohner mussten jedoch mit Rauchgasintoxikationen kurzzeitig ins Einbecker Bürgerspital verbracht werden. Der Brand konnte zwar schnell gelöscht werden, das Haus ist aber erstmal nicht bewohnbar.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.