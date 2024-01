(Me)37581 Bad Gandersheim, St.-Georg-Str., Zeit: Sonntag,31. Dez.

Bad Gandersheim (ots) - 2023, 18:00 Uhr bis Montag, 01.01.2024, 12:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem geparkten Audi in der St.-Georg-Straße gewaltsam zu schaffen und es wurden beide amtlichen Kennzeichen: GAN- BO 95, von den Stoßstangen abgerissen und entwendet. Das hintere Kennzeichen wurde bereits wieder aufgefunden. Anwohner im Bereich Gandestr./Salzwiese/St.Georg-Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf die Täterschaft an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.