Seit Anfang der Woche verzeichnet die Polizei wieder vermehrt Betrugsversuche über Telefon.



Die unbekannten Täter kontaktieren die betroffenen Personen meist über Telefon und geben an, dass sie Geld im Rahmen eines Gewinnspiels gewonnen hätten. Als Entschädigung für die Zustellung des Gewinnes werden die Personen aufgefordert eine Vorleistung in einer bestimmten Höhe zu zahlen oder käuflich Wertgutscheine zu erwerben. Die Codes der Wertgutscheine sollen anschließend bei einem erneuten Telefon übermittelt werden.



Die Polizei Northeim warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsart und gibt folgende Hinweise:



Zunächst sollten Sie prüfen, ob Sie überhaupt an diesem Gewinnspiel teilgenommen haben. Ist dies nicht der Fall, ist es unwahrscheinlich, dass Sie etwas gewonnen haben.

Für angebliche Gewinne muss man nichts bezahlen! Forderungen vor der Gewinnauszahlung nach angeblichen Steuerzahlungen, Notar- oder Überführungsgebühren sind unseriös.

Wer bezahlt, verliert sein Geld, ohne einen Gewinn zu erhalten. Auch auf Forderungen für die Gewinnauszahlung Wertgutscheine oder Guthabenkarten zu erwerben und deren Code telefonisch zu übermitteln, sollten Sie nicht eingehen.