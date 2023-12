37154 Northeim, Westerlange, Donnerstag, 30.11.2023, 03.00 Uhr - 07.49 Uhr NORTHEIM (mil) Eine Gruppierung von etwa vier Tätern entwendeten am Donnerstag, den 30.11.2023 in dem Tatzeitraum zwischen 03.00 Uhr und 07.49 Uhr mehrere Werkzeugkoffer von einem Lkw.

Northeim (ots) - Die bislang unbekannten Personen durchtrennten das Planseil des tatbetroffenen LKW, fädelten das Seil anschließend aus ihrer Vorrichtung und verschafften sich so Zugang zu der Ladefläche des LKW.

Hier entwendeten die Täter diverse Werkzeugkoffer und flüchteten mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung.



Ein genauer Wert des Diebesgutes kann nach bisherigem Stand noch nicht beziffert werden.



Der rumänische 31-jährige LKW-Fahrer wurde auf die Personen zwar in der Nacht aufmerksam, stellte aber erst am Donnerstagmorgen den Diebstahl fest und informierte schließlich die Polizei Northeim.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.