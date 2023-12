Northeim, Scharnhorstplatz, Donnerstag, 21.12.2023, 10.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Strafverfahren eingeleitet.

Northeim (ots) - Am Donnerstag gegen 10.00 Uhr erschien ein 29-jähriger Northeimer bei der Polizei Northeim am Scharnhorstplatz zu einem Vernehmungstermin.



Er fuhr selbstständig mit einem Pkw zur Polizei, obwohl ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum 22.12.2023 per Verfügung durch die Staatsanwaltschaft Göttingen untersagt wurde.



Folge war ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und die Untersagung der Weiterfahrt.