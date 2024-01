Einbeck (rod) Ein 29 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Bad Iburg wurde am Sonntag, 31.12.2023, gegen 15:45 Uhr in der Erholungsheimstraße in Dassel angehalten und kontrolliert.

Einbeck (ots) - Der Fahrer zeigte körperliche Auffälligkeiten, die den Verdacht aufkommen ließen, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.