Northeim, Radweg der Bundesstraße 3 zw.

Northeim (ots) - Northeim und Sudheim, Mittwoch, 20.12.2023, 19.15 Uhr



NORTHEIM (Wol) - Unfall zwischen zwei Radfahrern.



Am Mittwoch kam es gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem sich einer leicht verletzte.



Die beiden Radfahrer befuhren in entgegengesetzter Richtung den Radweg der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Sudheim. Ein 53-jähriger Northeimer befuhr den Radweg mit einem Rad ohne Beleuchtungseinrichtung, weshalb der 29-jährige Radfahrer diesen zu spät wahrnehmen und den Unfall nicht mehr verhindern konnte.



Einen Austausch der Personalien lehnte der 53-Jährige ab. Dem 29-jährigen Polizeibeamten fiel beim Gespräch Alkoholgeruch auf, weshalb er daraufhin die Polizei Northeim informierte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille beim Northeimer. Die Folge war eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Zudem verletzte sich der Polizeibeamte bei dem Unfall leicht.



Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.