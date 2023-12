37154 Northeim, Wallstraße, Dienstag, 12.12.2023, 18.00 Uhr - Mittwoch, 13.12.2023, 06.30 Uhr NORTHEIM (mil) Eine bislang unbekannte Person beschädigte durch Heraushebeln des Spiegelglases den linken Außenspiegel eines Mercedes.

Northeim (ots) - Zudem wurde durch die Einwirkung der Lack am Außengehäuse zerkratzt.



Der 50-jährige Geschädigte aus Northeim parkte seinen Pkw am Dienstagnachmittag gegen 18.00 Uhr auf einem Parkplatz in der o.g. Straße und bemerkte am nächsten Morgen die Sachbeschädigung.



Der Schaden wird auf rund 300,00 Euro geschätzt.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.