37186 Moringen, L547, Dienstag, 02.01.2024, 19.45 Uhr

Northeim (ots) - NORTHEIM (mil)



Am Dienstagabend kam es auf der L547 zwischen den Ortsteilen Fredelsloh und Lutterbeck zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Eine 55-jährige Frau aus Moringen befuhr mit ihrem Pkw die o.g. Landesstraße von Fredelsloh in Richtung Lutterbeck. Beim Durchfahren einer Linkskurve wurde diese von einem 20-jährigen Moringer mit seinem Pkw überholt. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung beider Pkw.



Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 3000,00 Euro.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.