Northeim, Breite Straße

Northeim (ots) - Sonntag, 24.12.2023, 02.15 Uhr



NORTHEIM (Hep)



Am frühen Heiligabend Morgen kam es zu einer Körperverletzung in einem Northeim Lokal.

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten u.a. wegen der Musikauswahl, schlug ein bisher unbekannter Beschuldigter einen 26-jährigen Mann aus Kiel mit der Faust ins Gesicht.

Der Mann aus Kiel erlitt dabei eine Kopfplatzwunde, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Hinweise zu dem Beschuldigten bitte an die Polizei Northeim