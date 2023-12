37154 Northeim, Ortsteil Langenholtensen, Holthuser Straße, Samstag, 16.12.2023, 18:47 Uhr bis 18:57 Uhr NORTHEIM (schu) - Unbekannte Täter gelangten in Abwesenheit der Bewohner durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Holthuser Straße, werden jedoch bei der Tatausführung durch die nach Hause zurückkehrenden Bewohner gestört und können flüchten.

Northeim (ots) - Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen ergebnislos. Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit nicht bekannt.



Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden von ca. 1.000,- EUR.



Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die verdächtige Umstände und/oder Personen im tatkritischen Zeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter 05551-70050 zu melden.