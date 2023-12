37574 Einbeck, Bundesstraße 64, Donnerstag, 14.12.2023, 06: 05 Uhr

Northeim (ots) - EINBECK (mil)



Am Donnerstagmorgen gegen 06.05 Uhr kam es auf der Bundesstraße 64 zwischen den Ortschaften Orxhausen und Kreiensen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pkw - Fahrer ums Leben kam.



Ein 47-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Pkw die B64 aus Richtung Kreiensen in Richtung Bad Gandersheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der 35-jährige Busfahrer, welche in entgegengesetzter Fahrtrichtung mit seinem Bus unterwegs war, konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.



Der 47-jährige Mann aus Einbeck erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.



Neben dem Busfahrer befanden sich noch vier weitere Personen im Fahrzeug. Der 35-jährige Fahrzeugführer, sowie zwei weitere Personen aus Bad Gandersheim wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurden vorsorglich in ein Northeimer Krankenhaus verbracht. Die beiden anderen Fahrgäste blieben unverletzt.



Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird nach aktuellem Stand auf mindestens 30.000,00 Euro geschätzt.



Die Unfallaufnahme erfolgt durch besonders beschultes Personal zur Verkehrsunfallaufnahme der Polizeiinspektion Northeim.



Eine Begutachtung durch einen externen Sachverständiger wurde durch die Staatsanwaltschaft Göttingen angeordnet.



Die B64 ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme zwischen dem Ortsteil Kreiensen und dem Abzweig Heckenbeck vollständig gesperrt.