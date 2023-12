null.

Northeim (ots) - Northeim, Wallstraße, Dienstag, 19.12.2023, 17.15 Uhr



NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wallstraße in Northeim.



Eine 72-jährige Northeimerin befuhr mit einem Pkw Renault die Wallstraße in Richtung Friedrichstraße, als plötzlich ein 54-jähriger Hardegser die Tür eines geparkten Pkw Dacia öffnete.



Die Northeimerin konnte den Unfall nicht mehr verhindern.



Es wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt.



Es kam bei den beiden Fahrzeugen zu einem Gesamtschaden von ca. 5.500 Euro.