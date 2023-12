null.

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wolfshof, Freitag, 08.12.2023 14.00 Uhr - 15.00 Uhr



NORTHEIM (mil)



Am Freitagnachmittag wurde der tatbetroffene Pkw einer Landschaftspflegefirma aus Northeim zur Durchführung entsprechender Arbeiten an der Straße "Wolfshof" in Northeim geparkt.



In dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die auf der Ladefläche unter einem Planverdeck gelagerte Baumschnittmotorsäge.



Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unentdeckt.

Das entwendete Diebesgut wird auf ca. 500,00 Euro geschätzt.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.