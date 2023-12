null.

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Westring, Dienstag, 12.12.2023, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr



NORTHEIM (mil)



Am Dienstagnachmittag parkte ein 38-jähriger Northeimer gegen 16.30 Uhr seinen Pkw unmittelbar vor seiner Wohnung in der Straße "Westring".

Als er rund eine Stunde später wieder zu seinem Pkw kam, stellte er eine erhebliche Beschädigung an seinem Fahrzeug fest.



Eine bislang unbekannte Person ritzte einen Kratzer, welcher sich einmal um das komplette Fahrzeug zog, in den Lack des Pkw.



Dem 38-jährigen Geschädigten entstand dadurch ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,00 Euro.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.